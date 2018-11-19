В связи с повреждением Сергея Кривцова на матче Украина - Словакия, которое делает невозможным участие центрального защитника в товарищеском матче с Турцией, главный тренер национальной команды Андрей Шевченко довызвал на сбор защитника луганской "Зари" Александра Сватка.

Игрок прибудет в расположение сине-желтых сегодня около 23.00 по местному времени, сообщает официальный сайт ФФУ.

24-летний Александр Сваток уже однажды получал вызов в сборную — в ноябре прошлого года перед товарищеским матчем со Словакией, однако в той игре на поле не выходил. Матч Турция - Украина состоится во вторник, 20 ноября, в Анталье.

Как сообщала "Страна", ранее экспериментальная сборная Украины уступила команде Словакии в гостях. Видео всех голов.

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