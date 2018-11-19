Украина затевает очередной скандал из-за участия представителей России в международных организациях.

На этот раз конфликт разгорается вокруг Интерпола. Международное агентство по розыску преступников может возглавить россиянин Александр Прокопчук, который родился и учился в Украине.

Это вызвало громкий протест со стороны украинского МВД и близких к нему народных депутатов. Киев потребовал снять кандидатуру Прокопчука, а в случае отказа пригрозил бойкотом организации.

Ажиотаж с украинской стороны понятен - Интерпол и так крайне неохотно объявляет в розыск украинцев, которые проходят по "политическим" делам, затеянным властью после Майдана. А теперь этот процесс может и вовсе забуксовать.

"Страна" собрала всю информацию о скандале вокруг Интерпола.

Кто такой Александр Прокопчук

Гражданин Российской Федерации Александр Прокопчук является одним из двух кандидатов, выдвинутых на пост главы Интерпола. Второй кандидат – нынешний исполняющий обязанности президента ведомства южнокореец Ким Чен Янг. Выборы главы Интерпола должны состояться в среду, 21 ноября.

Александр Прокопчук родился 18 ноября 1961 года в Украине. Он окончил Киевский государственный университет по специальности "Романо-германские языки и литература". Начинал карьеру в комсомольских организациях Украинской ССР.

В 1986 году Прокопчук переехал в Москву вместе с назначенным первым секретарем Центрального комитета ВЛКСМ Виктором Мироненко.

С начала 1990 годов он работал в Управлении международного сотрудничества Госкомитета РФ по высшему образованию. С 1996 года - в налоговых и правоохранительных органах. В частности, Прокопчук занимал руководящие должности в министерстве РФ по налогам и сборам, в Федеральной службе налоговой полиции Российской Федерации.

В 2000 году окончил Всероссийскую государственную налоговую академию по специальности "юриспруденция". Кандидат экономических наук. Владеет английским, немецким, французским, итальянским, польским языками.

С 2011 года Прокопчук имеет специальное звание генерал-майора полиции. Тогда же он был назначен начальником Национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации.

10 ноября 2016 года Прокопчук был избран на пост вице-президента Интерпола. Он стал первым гражданином РФ, занявшим высокий руководящий пост в Интерполе с момента вступления страны в организацию.

Вопрос о выборах нового главы Интерпола встал после ареста предыдущего. Китаец Мэн Хунвэй пропал в конце сентября. Позже выяснилось, что он был арестован у себя на родине по подозрению в "преступной деятельности" - какой именно, не уточняется. Известно, что перед исчезновением он прислал супруге смайл с изображением ножа.

"Агент КГБ". Реакция украинской власти

Глава МВД Арсен Аваков уже заявил, что Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе, если его президентом назначат россиянина.

"Возможное президенство России в Интерполе - абсурдно и противоречит духу и целям организации. В cлучае, если доводы Украины и ряда других стран не будут услышаны – Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в ICPO", - написал Аваков в своем Facebook. Свое послание он запостил на трех языках – украинском, английском и русском.

Также в Twitter он написал: "Это одна из глобальных гибридных угроз современному миру!".

"Не могу допустить мысли, что Интерпол вернется к своей трагической истории 1938–1945 годах, когда Интерполом руководили Гейндрих и Кальтенбруннер, а штаб-квартира после аншлюса Австрии была перенесена в Берлин!", - добавил Аваков.

Народный депутат Антон Геращенко - как всегда безапелляционно - заявил, что Прокопчук является агентом КГБ и СВР (службы внешней разведки). При этом он сослался на "первоисточник, который лично работал с Прокопчуком".

"На саммите Интерпола в ОАЭ продолжается борьба украинской делегации во главе с Министром МВД Арсен Аваков за то, чтобы не допустить избрания главой Интерпола генерал-майора МВД РФ Александра Прокопчука.

У нас есть неопровержимая информация, что Александр Прокопчук, главный кандидат на пост нового Президента Интерпола, является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрованным в Интерпол.

В конце 1980-х годов он был сотрудником первого отдела управления РТ ПГУ КГБ СССР. Работал под прикрытием Института русского языка имени Пушкина. Занимался разработкой перспективной агентуры среди студентов из США и Европы. В 1991 году переведен "американский" отдел Первого Главного Управления КГБ (Стратегическая разведка).

Во второй половине 1990-х являлся сотрудником резидентуры СВР в Вашингтоне. Занимался шпионажем против США. В 2003 году Прокопчук был переведен в органы МВД РФ в рамках кампании укрепления милиции кадрами из спецслужб. Но он, по-прежнему, был и остается сотрудником спецслужб РФ.

С 2011 года Прокопчук возглавил российское бюро Интерпол. Именно в это время Россия стала активно использовать Интерпол в качестве инструмента преследования неугодных лиц. Это делалось путем выставления "красных карточек" по сфабрикованным обвинениям на людей опасных для режима Путина, которых потом задерживали по запросам Интерпола. В конце-концов это привело к большому скандалу.

Если Прокопчук будет избран президентом Международной полицейской организации, то это будет означать подчинение Интерпола российским спецслужбам и окончательную дискредитацию этой организации.

Не может быть главой Международной полицейской организацией представитель государства-агрессора, которое регулярно плюет на права человека, международное право и не выдаёт другим странам сотни уголовных преступников - убийц, насильников и терористов!

Руководителем Интерпола должен быть представитель нейтрального государства, которое уважает права человека и не ведёт агрессивных войн!

P. S. Информация получена от первоисточника, который лично знает и работал с Александром Прокопчуком в разведслужбах СССР и РФ. Формальным основанием исключения Прокопчука из списка претендентов может стать тот факт, что он скрывает свою связь с разведслужбами России".

Отметим, что в профессиональной биографии Прокопчука нет ни слова о его работе в КГБ и Службе внешней разведки - он развивался по линии сначала налоговой службы, а потом российского МВД. Это ведомство, как и в Украине, является "естественным конкурентом" спецслужбам, занимающимся разведкой. Кроме того у Прокопчука - явно экономический и уголовный уклон работы, вообще мало связанный с тем, о чем пишет Геращенко.

"Вы бы радовались такому подарку судьбы"

Остановка членства Украины в Интерполе - это серьезный шаг, который, как это ни парадоксально, может быть даже выгоден украинской власти.

Так, очень много проблем у нее возникало в связи с выдачей России кавказцев, которых разыскивали за участие в ИГИЛ. Выдавать приходится в рамках процедур Интерпола. Однажды это вызвало даже большой митинг националистов под Генпрокуратурой в сентябре - один из выданных России, оказывается, воевал на Донбассе.

С другой стороны в Интерполе регулярно отказывались объявлять в розыск людей, которых подавала Украина - в связи со слабой доказательной базой обвинения и подозрением на политическое преследование.

В общем, все, что касается политических дел - сотрудничество с Интерполом не приносит украинской власти никаких дивидендов. Ни один беглый фигурант громких уголовных дел, затеянных нынешней властью, не был задержан Интерполом и даже объявлен в розыск. Поэтому есть вероятность, что Киев действительно выполнит свою угрозу. Или, формально не выходя из организации, начнет саботировать ее процедуры.

В то же время юрист Андрей Портнов считает, что украинским политикам назначение россиянина пошло бы на пользу. Теперь они смогли бы списывать отказы Интерпола на "происки Москвы".

"Украинские власти начали кампанию по дискредитации международного Интерпола, на пост президента которого, претендует бывший российский чиновник.

Я тоже считаю, что это плохая идея и надеюсь, что его не изберут. Мои мысли просты.

До этого времени Интерпол отказал украинским правоохранителям практически по ста процентам разыскиваемых ними лиц по причине политической мотивации преследования, избирательного правосудия, нарушения европейских стандартов, решений ЕСПЧ, принципов верховенства права, правовой определённости и уголовного преследования людей по недостоверным и несуществующим обвинениям.

Противоправные действия украинских властей и политические репрессии не вызывали сомнений в мире из-за высочайшего авторитета Интерпола.

Теперь этот авторитет может быть подорван, и у украинских правоохранителей появится возможность списывать свои противоправные действия и фальсификации уголовных дел на российских функционеров, блокирующих розыск украинских подозреваемых.

Поэтому, надеюсь, что этого не произойдет и авторитет Интерпола будет и дальше оставаться одним из главных элементов, доказывающих всему миру преступность украинской власти".