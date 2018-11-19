Экс-начальнику ГФС Мирославу Продану могут вручить новое подозрение, равно как и другим высокопоставленным чиновникам. Об этом со ссылкой на генпрокурора Украины Юрия Луценко сообщает "Интерфакс".

По словам Луценко не только у ГПУ, но и у САП есть все основания для объявления подозрения Продану. Также генпрокурор добавил, что осталась "еще половина этого дела".

"Уверен, что это еще не конец подозрения - этому и другим высокопоставленным чиновникам", - сказал он, добавив, что закон един для всех, вне зависимости от дружбы или землячества.

По словам генпрокурора, дело Продана было для него непростым, поскольку именно с ним "много чего достигли", в том числе автоматизированное возвращение НДС.

Напомним, Продан ушел в отставку после того, как НАБУ расследовало дело о незаконном обогащении. Также мы писали о том, как на таможне внедрили двойной платеж и причем тут спешный отъезд за границу экс-налоговика Продана.

Кроме того, сообщалось, что Холодницкий пожаловался, что экс-глава ГФС Продан не пришел на допрос в САП.