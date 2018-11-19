Комитет Верховной Рады по вопросам регламента счел недостаточно мотивированными и необоснованными представления генерального прокурора Украины Юрия Луценко о даче согласия парламента на задержание и арест народного депутата из группы "Воля народа" Станислава Березкина. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

К мотивированности и обоснованности представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности у комитета есть ряд замечаний, которые он изложит в письменных выводах. Такие решения члены комитета приняли на заседании в понедельник. При этом все три представления в комитете считают законными.

Генпрокурор Юрий Луценко на заседании регламентного комитета изложил суть уголовного производства, в котором фигурирует Березкин.

"С мая 2016 года детективы НАБУ расследуют уголовное производство, в рамках которого установили, что с сентября 2013 года по январь 2014-го бенефициарным собственником группы "Креатив", которым по версии следствия является Березкин, действовал по сговору с другими собственниками ПАО "Креатив групп" из числа руководства и общества "Кредитное брокерское агентство" путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧАО "Креатив" организовал завладение средствами, полученными в "Ощадбанке" под видом заключённого договора кредитной линии в сумме $20 млн", - сказал он.

Генпрокурор отметил, что договор о кредитной линии был заключен с нарушением требований кредитной политики "Ощадбанка" и не был в полном объеме обеспечен залогом. "Кредит в $20 млн был обеспечен лишь частично недвижимостью, которая на тот момент существовала у заёмщика, а оставшуюся часть средств... фактически залог был сфальсифицирован путем предоставления якобы договора о продаже якобы будущего масла. И эти средства легли в основу обеспечения второй части кредита в сумме 120 млн 219 тыс. 300 грн", - рассказал Луценко.

По его словам, оригиналов этого договора не оказалось ни у банка, ни у заемщика. "Было установлено, что сами операции, указанные в договоре, не происходили, и предмета залога не существовало", - добавил генпрокурор.

При этом он сообщил, что после перечисления банком кредитных средств деньги из группы "Креатив" вывели и присвоили бенефициары компании.

По информации Юрия Луценко, $20 млн двумя равными траншами были переведены на счета компании, зарегистрированной в Белизе.

В свою очередь, нардеп Березкин все обвинения в свой адрес опровергает. "Ни я, ни моя семья эти преступления не совершали", - сказал он на заседании комитета. В частности, депутат считает беспочвенными обвинения, которые выдвигает ему НАБУ – в неуплате процентов по предоставленному кредиту. "Вот выписка – компания оплатила $2 млн 300 тыс. с момента... получения кредита и до того момента, когда наша семья была акционером компании, до лета 2015 года", - отметил народный депутат.

Ранее "Страна" сообщала, то Луценко направил в Раду представление на арест нардепа Березкина.

Также мы писали о том, что сын нардепа Максим Березкин и еще 5 подозреваемых по делу о хищении миллионов Ощадбанка вышли под залог.