В Черном море 19 ноября потерпел бедствие буксир "Параллель". Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что инцидент произошел около 09:30 в Черном море. Сигнал SOS спасателям отправил буксир "Параллель", который находился в 9 милях от берега в районе Тендровской косы и направлялся в город Складовск.

Экипаж, состоящий из четырех человек, обнаружил повреждение корпуса, из-за которого в моторный отсек буксира начала заливаться вода.

В спасательной операции приняли участие катер Государственной пограничной службы Украины и поисково-спасательные судна.

Когда они прибыли на место, оказалось, что экипаж подобрало судно заграничного следования, которое проходило рядом. Морской охраны принял на борт моряков.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, береговая охрана Греции задержала буксир с 6 тоннами марихуаны.

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