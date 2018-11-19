Ученые NASA опубликовали снимок газового гиганта Юпитера и его спутника Ио, который показан на фото в виде крошечной точки. Спутник является четвертым по величине в своей системе и самым вулканически активным небесным телом. Об этом говорится на сайте агентства.

Фотография была сделана межпланетной станцией Юнона 29 октября в 2:26, когда она совершал сближение с Юпитером. В момент фото космический корабль выполнял свой 16-й ближний пролет около Юпитера. В то время телескоп Юнона находился на расстоянии 11 400 миль (18 400 км) от вершин облаков планеты.

Изображение было повернуто примерно на 155 градусов от исходного снимка. Больше изображений Юпитера и его спутника можно посмотреть по ссылке.

Фото: nasa.gov

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