В Минобразования большой скандал. Чиновника, который занимался студентами и высшим образованием, обвинили в крупной растрате денег.

Ситуация интересна еще и тем, что подозреваемвй Александр Смирнов - "Страна" первой назвала его имя - был одним из активистов Майдана, участвовал в захвате здания Минобразования во время событий в центре Киева и поднимал студентов на протест по всей Украине.

"Страна" собрала все, что известно о скандале в ведомстве Гриневич.

В чем обвиняют Смирнова

Экс-главе студенческого самоуправления, который сейчас возглавляет одно из подразделений Минобразования, объявили подозрение в присвоении 2 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-службапрокуратуры Киева.

Правоохранители установили, что в 2013-2016 годах председатель общественной организации подавал в банковское учреждение заявления о выдаче средств для командировки студентов за границу для участия в различных мероприятиях и на основании этого заявления получил средства в сумме более 830 тысяч гривен.

"Допрошенные в ходе следствия студенты показали, что в командировки не ездили и указанные мероприятия вообще не проводились", - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, установлено, что Смирнов подавал платежные поручения в банк, на основании которых со счетов организации на его собственный карточный счет было перечислено более 1,2 миллиона гривен.

"Действия правонарушителя, который сейчас занимает должность руководителя одного из подразделений Министерства образования и науки Украины, квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения", - добавили следователи.

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Кто такой Александр Смирнов

Как удалось выяснить "Стране", Смирнов - человек в молодежном движении известный. Он был одним из руководителей Украинской ассоциации студентов. В этом статусе он призывал студентов выйти на Евромайдан в 2014 году и даже, по некоторым данным, руководил захватом митингующими здания МОН 21 февраля.

По крайней мере, фото с этого события опубликованы у него в Facebook.

После Майдана карьера пошла в гору - Смирнов стал советником главы Минмолодежи и спорта Дмитрия Булатова. Потом работал и.о. главы департамента молодежи в том же министерстве. Где, кроме прочих вопросов, занимался распределением грантов.

Одновременно он числился в Украинской ассоциации студенческого самоуправления, где в 2016 году разразился скандал вокруг присвоения грантовых средств.

О хищениях тогда заявил президент организации Никита Андреев. По его словам, правоохранители обнаружили большое количество нарушений в период с 2013 по 2016 год. В них имеются признаки преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас делается все, чтобы лицо (или группа лиц), совершившее эти преступления, была наказана, а деньги возвращены студенчеству. Результаты расследования будут представлены общественности сразу, как только это не будет влиять на результаты следствия", - отметил он.

Речь шла о средствах, которые выделяло на организацию министерство молодежи и спорта (в котором трудился и Смирнов). Отметим, что по фабуле этот скандал напоминал тот, за который чиновнику объявили подозрение сейчас.

Неизвестно, связано ли это со скандалом в Ассоциации - но в том же 2016 году Смирнов уехал в Европу. Однако после назначения министром образования Лилии Гриневич, он получил работу в МОН - должность в отделе аккредитации вузов.

Что может означать дело против Смирнова

По информации источников "Страны" в студенческом движении, Александр Смирнов - человек, глубоко встроенный в схемы распределения средств на молодежные организации. Достаточно "хлебной" выглядит и указанная выше должность.

Но главное - это близость чиновника к министру образования Лилии Гриневич, которая два года назад вернула его из-за границы и фактически вывела из под удара. Поэтому возобновление дела против Смирнова выглядит как явная угроза министру - а Гриневич, напомним, является членом политсовета партии "Народный фронт".

В пользу этой версии говорит то, что подозрение Смирнову было объявлено только через два года после нахождения злоупотреблений в студенческой ассоциации. Когда он уже работал руководителем экспертной группы по вопросам аналитики и финансирования директората высшего образования (так нынешняя должность Смирнова значится в Facebook).

Впрочем, пока к работе Смирнова в минобразования у прокуратуры претензий нет. Что вовсе не исключает интереса ведомства к процессам, происходящим в одной из вотчин "Народного фронта". Особенно, когда подозреваемому грозит 12 лет.