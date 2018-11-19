В воскресенье, 18 ноября, завершился 17 тур чемпионата Украины по хоккею, что проводится под эгидой Украинской хоккейной лиги (УХЛ). "Ледяные Волки" разгромно уступили "Кременчуку", "Днепр" минимально обыграл МХК "Динамо", а "Донбасс" в овертайме одолел "Белый Барс". Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

"Кременчук" - "Ледяные Волки" 10:0 (2:0; 4:0; 4:0)

Встреча в Кременчуге прогнозировано закончилась разгромным счётом в пользу хозяев площадки и теперь общий счёт в четырёх встречах этих клубов стал 41:7 в пользу лидера чемпионата. Отметим, что этот матч стал очень результативным для форварда кременчужан Николая Киселёва, который трижды за пять минут поразил ворота киевлян.



"Волки", в свою очередь, смогли сдерживать напор противника только в первом периоде, а дальше команда Николая Сидорова "посыпалась" и не смогла давать отбой уверенному лидеру чемпионата. Причиной разгромного поражения киевлян, по словам главного тренера команды, стала игра в две тройки нападения и травмы основных игроков. К тому же, после двух сложных поединков с белоцерковцами, чувствуется сильная усталость у игроков киевского клуба.



К слову, именно это и позволило записать себе в актив шатаут Никите Гордюшину, который стал вторым для голкипера "Кременчука".

Видео: youtube.com/УХЛ

"Днепр" – МХК "Динамо" 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Поединок в Херсоне сложился более интригующе, чем в Кременчуге, хоть в этом матче был явный уверенный фаворит. В этой встрече стоит отметить уверенную игру харьковской команды, которая хоть и не смогла отличиться в воротах Олега Петрова, зато давала жёсткий отпор лидеру чемпионата.



Обе шайбы херсонская команда забросила в первом периоде, а дальше надёжная игра голкипера и защиты команды Александра Сеуканда не позволили своему оппоненту увеличивать счёт на табло.



Несмотря на то, что харьковчанам удаётся кусаться в матчах против первой тройки чемпионата, но проблема с отсутствием заброшенных шайб осталась. И просто хорошего проведённого поединка мало для того, чтобы получать положительный результат и набирать очки в текущем розыгрыше УХЛ.

Видео: youtube.com/УХЛ

"Донбасс" – "Белый Барс" 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

Очень хороший матч выдали белоцерковцы, которые не просто оказывали уверенный отпор действующем чемпиону Украины, но ещё и вели в счёте вплоть до экватора поединка. «Белый Барс» показал фактически свой лучший матч в текущем розыгрыше УХЛ и имел неплохой шанс на победу в этом поединке. Но всё же не хватает ещё подопечным Константина Буценко концентрации и опыта, чтобы удерживать положительный результат вплоть до конца встречи.



А вот "Донбасс", со своей стороны, показал настоящий характер, совершив камбэк во втором периоде и доведя матч до победы в овертайме. Решающую шайбу, к слову, себе в актив записал Сергей Кузьмик.

Видео: youtube.com/УХЛ

Следующий, восемнадцатый тур Украинской хоккейной лиги пройдёт уже 20, 21 и 22 ноября. 22 ноября тур в 18:00 откроют "Донбасс" и "Ледяные Волки" (прямая трансляция – телеканал XSPORT), 21 ноября кременчужане в 18:30 примут МХК "Динамо" (прямая трансляция – сайт XSPORT.ua), а 22 ноября в 19:00 "Днепр" сыграет с "Белым Барсом" (прямая трансляция – сайт XSPORT.ua).

Как сообщала "Страна", появились видео лучших моментов и заброшенных шайб 16-го тура чемпионата Украины по хоккею. "Кременчук" праздновал волевую победу над "Днепром" и закрепился на первой строчке в турнирной таблице.

Напомним, что в перенесенном 27-туре победу "Кременчуку" над "Днепром" принесла единственная шайба, "Барс" обыграл "Волков" в УХЛ.