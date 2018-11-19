Российские пограничники задержали в Азовском море в акватории Ейска украинский рыболовный катер за "нарушение правил рыболовства". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

"Иностранное маломерное плавсредство было обнаружено в районе Ейской косы. Его задержали и доставили в порт Ейска. В моторном катере типа "Тунец" были обнаружены свыше 240 кг рыбы, включая 17 особей запрещенного к вылову судака, а также десяток сетей", - говорится в сообщении.

Капитану задержанного судна назначен штраф в сумме 5 тыс. рублей. Кроме этого, по решению суда, улов, орудия промысла и сам катер конфискованы.

Напомним, 25 октября Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны-члены ЕС быть готовыми ужесточать санкции против РФ в случае обострения ситуации в Азовском море. Кроме того, в резолюции выражается обеспокоенность постоянной милитаризацией Россией Черного и Азовского морей и осуждаются злоупотребления с чрезмерными проверками торговых судов Украины и стран-членов ЕС в Азовском море.

Ранее "Страна" сообщала, что в России в ответ на арест 15 судов заявили, что "в минуты способны перекрыть Азовское море для Украины".

Также мы писали о том, что Украине не хватит времени и средств, чтобы построить военно-морскую базу на Азовском море.