Нацкорпус и "Свобода" не договорились о едином кандидате на президентские выборы.

Партия Андрея Билецкого не участвовала в собрании, на котором "ВО "Свобода", "Правый сектор", С14 и ряд других националистических организаций завили о выдвижении Руслана Кошулинского, второго человека в "Свободе" и бывшего вице-спикера.

"Партнеры не услышали нашего мнения, хоть Национальный корпус составляет половину националистического лагеря", - сказал "Стране" руководитель штаба Нацкорпуса Родион Кудряшов.

Он косвенно подтвердил намерение Билецкого идти на выборы отдельно. "Наш ответ будет не менее амбициозным, чем решение "Свободы". Для официального заявления у нас ещё есть время до начала президентской гонки", - говорит Кудряшов.

По словам представителя Нацкорпуса, о своём решении партия объявит в течение полутора месяцев.

Ранее "Страна" отвечала на пять главных вопросов об участии в выборах националистов.

В октябре лидер "Свободы" Олег Тягнибок отказался от участия в выборах президента и выдвинул вместо себя Руслана Кошулинского.