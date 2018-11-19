Во вторник, 20 ноября, в Киеве будет облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем 0...+2 градуса. об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины также ожидается облачная погода, ночью пройдет небольшой мокрый снег, днем без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем -2...+4 градуса, на Закарпатье ночью 0...-5 градусов, днем +5...+10 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью -1...-6 градусов, днем 0...-5 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью -3...-5 градусов, днем +1...+3 градуса. В Трускавце без осадков, температура ночью -3...-5 градусов, днем +1...+3 градуса. В Сваляве без осадков, температура ночью -1...-3 градуса, днем +7...+9 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, только ночью в Киевской и Житомирской областях местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем -2...+3 градуса.

В центре Украины облачно, ночью мокрый снег, в Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях местами сильные осадки, днем без осадков, только в Днепропетровской области небольшой мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем -2...+3 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

На востоке Украины облачно, ночью небольшой снег, в Донецкой области местами сильный снег, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем -2...+3 градуса.

На юге Украины облачно, ночью мокрый снег с дождем, в Херсонской и Запорожской областях местами сильные осадки, днем без осадков, местами гололед, на дорогах местами гололедица, налипание мокрого снега, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем -1...+6 градусов.

В Крыму облачно, ночью дождь, днем небольшой дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +3...+8 градусов. В Ялте ночью дождь, днем небольшой дождь. Температура ночью -1...+1 градус, днем +5...+7 градусов.

Как сообщала "Страна", в Киеве выпадет неделя без осадков. Днем переменная облачность, температура от - 1 до +2, ночью -5...+7. Напомним, что 14 ноября в Киеве пошел первый снег.

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