Во вторник, 20 ноября, по всей Украине будет проходить масштабная акция протеста владельцев автомобилей на еврономерах.

Водители не только приедут под здание Верховной Рады в Киеве, но и планируют перекрыть движение на ряде государственных трасс. Об этом идет речь в анонсе мероприятия, опубликованном на сайте организаторов акции "АвтоЕвроСилы".

В сообщении сказано, что "Всеукраинская акция неповиновения" объединит всех владельцев авто на еврономерах, которые планируют выступать "против антинародных законов №8487 и №8488". Сбор активистов, которые планируют митинговать под зданием Верховной Рады, назначен на 06:00, к 08:00 они должны быть уже на месте.

Также на сайте "АвтоЕвроСилы" опубликована схема перекрытия движения на трассах Украины:

Скриншоты: auto-euro-sila.com.ua

Напомним, цель протестов – добиться президентского вето на проголосованные Верховной Радой законы №8487 и 8488 и отправка их на доработку, с учетом позиции общества. "Евробляхеры" считают, что их поправки были проигнорированы депутатами и принятый закон не дает им возможности растаможить свои авто по причине слишком высоких ставок. А стимулировать Президента Украины воспользоваться правом "вето" на указанные законы, владельцы авто на европейских номерах будут у себя в регионах.

Также мы писали о том, что ждет евробляхеров после принятия нового закона и будут ли они его выполнять.