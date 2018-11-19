Газ по трубопроводу "Турецкий поток" начнет поступать как турецким потребителям, так и в страны Европы к концу 2019 года. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак после завершения церемонии окончания строительства морского участка газопровода "Турецкий поток", в которой по видеосвязи приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Интерфакс.

"Уверен, что оставшаяся часть строительства - сухопутная часть этого газопровода - будет реализована в сроки, предусмотренные "дорожной картой", и к концу 2019 года фактически газ из РФ сможет быть подан турецким потребителям и поставляться в европейские страны", - сказал Новак.

Министр напомнил, что проект даст возможность напрямую поставлять газ в Турецкую Республику и обеспечить его поставки в юго-восточную часть и южные страны Европы. В понедельник трубоукладочное судно Pioneering Spirit завершило морскую укладку газопровода "Турецкий поток" в Черном море.

Ранее "Страна" сообщала, что газ по "Турецкому потоку" в обход Украине могут запустить с 2020 года.

Также мы писали о том, что Сербия хочет получать газ через "Турецкий поток" в обход Украины.