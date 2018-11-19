На станции "Борисполь-аэропорт", которая будет принимать экспрессы с железнодорожного вокзала Киева, уже почти завершены все работы. Об этом свидетельствует фото, которое разместил начальник правового департамента DTEK Иван Лях на своей странице в Facebook.

"... Прогулялся к станции "Киев Борисполь Экспресс". Там уже целый Кингс-Кросс возвели. Лицезрел полностью закрытую платформу. Думаю запустят электричку на неделе...", - написал Иван Лях.

Однако на снимке видно, что еще не все работы завершены: справа строится арка будущего перехода.

Скриншот, фото: Facebook/ Ivan Lyakh

Напомним, новая станция, которая строится у аэропорта "Борисполь", будет носить название Борисполь-аэропорт.

Также мы писали, что Укрзализныця хочет за 21 млн создать сервис продажи билетов для экспресса в аэропорт "Борисполь".