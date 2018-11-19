Предстоятель неканонической УПЦ КП Филарет заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы Украинской поместной церкви. Вместо себя он предложил кандидатуру митрополита Епифания.

Об этом сообщает "112 Украина".

Соответствующее письмо патриарх Филарет направил Вселенскому патриарху, предстоятелю Константинопольской православной церкви Варфоломею.

Также патриарх Филарет в письме оговорил условия снятия своей кандидатуры: сохранение за собой статуса почетного патриарха, председательство в Синоде новой Церкви и выдвижение единого кандидата от Киевского патриархата – митрополита Епифания (Думенко).

Фото: znaj.ua

При этом устройство новой УПЦ может быть организовано по образцу Православной церкви Чешских земель и Словакии.

Ранее патриарх Филарет сказал, что решит, быть ли ему главой новой церкви прямо на Объединительном Соборе. А также поблагодарил епископат Киевского Патриархата, представители которого сообщили, что будут предлагать его кандидатуру в качестве главы планируемой новой церкви.

Также мы писали, что была названа новая дата объединительного собора украинской поместной церкви, во время которого представители украинских православных церквей должны принять решение об объединении церкви и избрать ее предстоятеля, который и получит Томос у Варфоломея I. Следующей вероятной датой проведения собора, вместо 22 ноября, называется 9-10 декабря.