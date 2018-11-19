Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган на торжественной церемонии в Стамбуле дали команду на укладку последней секции морской части газопровода "Турецкий поток".

"Труба "Турецкого потока" с завершающим стыком спущена в акваторию Чёрного моря", - доложил глава компании "Газпром" Алексей Миллер с борта плавучего судна-трубоукладчика. Его цитирует RT.

"Турецкий поток" - реализуемый в настоящее время международный проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции. Трубопровод протяжённостью около 1100 километров (из них 937 километров - морской трубопровод) будет состоять из двух ниток. Первая предназначена для поставок газа потребителям в Турцию, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы общей мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год.

Как сообщала "Страна", Ангела Меркель в Киеве встала на защиту Северного потока-2. Канцлер Германии упомянула и "Турецкий поток", отметив, что благодаря этим двум газопроводам газовые потоки расширяются со стороны России в Европейский Союз.

Отметим, что по словам Пескова, Владимир Путин во время долгих перелетов работает с документами.