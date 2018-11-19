Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес окунулись с предсвадебные хлопоты. Их заметили у входа в церковь Гран Мадре ди Дио в Турине.

Возможно, это одно из мест, где может состояться их бракосочетание. Дата звездной свадьбы журналистам не известна. Об этом передает isport.ua.

Пока еще не известна дата свадьбы, но судя по всему, подготовка идет полным ходом.

Церковь Гран Мадре ди Дио – туринский храм Великой Божьей Матери, расположенный в одном из самых живописных мест Турина, на холме Капуцинов. Есть легенда, гласящая, что через церковь проходит граница света и тьмы, а под ней покоится Священный Грааль.

Фото: isport.ua

Как сообщала "Страна", Криштиану Роналду подарил своей давней подруге Джорджине Родригес обручальное кольцо. Джорджина известная поклонница балета, поэтому Роналду сводил ее в Королевскую Оперу на "Баядерку".

Отметим, что Роналду стал самым популярным человеком в Instagram.