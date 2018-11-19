Главой одного из подразделений Минобразования, который подозревается в присвоении 2 миллионов гривен студенческих командировочных, оказался Александр Смирнов. По данным "Страны", он был вице-президентом Украинской ассоциации студентов, после Майдана являлся советником тогдашнего министра молодежи и спорта Дмитрия Булатова, затем исполнял обязанности главы департамента молодежи Министерства молодежи и спорта.

Напомним, правоохранители установили, что в 2013-2016 годах председатель общественной организации подавал в банковское учреждение заявления о выдаче средств для командировки студентов за границу для участия в различных мероприятиях и на основании этого заявления получил средства в сумме более 830 тысяч гривен. "Допрошенные в ходе следствия студенты показали, что в командировки не ездили и указанные мероприятия вообще не проводились", - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, установлено, что председатель общественной организации подавал платежные поручения в банк, на основании которых с текущих счетов организации на его собственный карточный счет было перечислено более 1,2 миллиона гривен. "Действия правонарушителя, который сейчас занимает должность руководителя одного из подразделений Министерства образования и науки Украины, квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения", - добавили следователи.

За это грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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