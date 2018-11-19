В воскресенье, 19 ноября, в харьковском Дворце спорта "Локомотив", где проходит чемпионат Украины по боксу среди любителей, состоялась торжественная церемония награждения первым в истории Кубком легенд федерации бокса Украины (ФБУ).



Трофеем в виде большой боксерской перчатки был награжден чемпион Олимпийских игр-2012 и мира-2011, абсолютный чемпион мира среди профессионалов в первом тяжелом весе Александр Усик. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.



Оригинальный трофей Александру Усику вручили председатель наблюдательного совета ФВУ, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, президент национальной федерации Владимир Продивус и вице-президент Дмитрий Шенцев.

Александр Усик. Фото: fbu.org.ua

Как сообщала "Страна", Александр Усик встретился с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием в Киево-Печерской Лавре.

Напомним, что Александр Усик посетит грядущие поединки Александра Гвоздика и Василия Ломаченко.