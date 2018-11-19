19 ноября заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова объявила на своей странице в Facebook о новом аукционе для любителей искусства.

На этот раз на аукцион выставили картину "Burning Man", на которой изображены мужчины, напоминающие нардепов Мустафу Найема и Сергея Лещенко. Один из персонажей, в ярком костюме, перепрыгивает через второго, погруженного по плечи в землю, и напоминающего героя фильма "Белое солнце пустыни".

"Картина заряжена на горячий чай, кофе и хорошее настроение", - подписала изображение Светлана Крюкова. Стартовая цена лота составила 800 долларов, аукцион продлится до 18:00 19 ноября.

Скриншот, фото: Facebook/ Svetlana Kryukova

Напомним ране мы писали, что картину-трансформер с Порошенко купили с аукциона за $1500. Необычную картину, на которой изображен Петр Порошенко, приобрел покинувший страну народный депутат Александр Онищенко.

Также мы писали, что нардеп Сергей Лещенко в этом году был на фестивале "Burning Man" с семьей.