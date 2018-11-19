Нацполиция провела обыски у эксперта, которая оценивала так называемые "рюкзаки Авакова". Об этом свидетельствует постановление Хмельницкого горрайонного суда, который арестовал документы, изъятые при обыске, передает Украинская правда.

Обыск прошел 8 ноября в киевском офисе ООО "Бюро судебных экспертиз "Надежда". Среди имущества, которое изъяла полиция, были в том числе "сшитые документы с обложкой с надписью "материалы уголовного производства №42015000000001349 от 07.07.2015" на 165 л". Именно в рамках этого производства НАБУ расследовало так называемые "рюкзаки Авакова" – закупку рюкзаков для нужд армии, в которой фигурировал сын министра внутренних дел Арсена Авакова.

Также 8 ноября правоохранители провели обыск по адресу, где зарегистрирована фирма, и еще в одной столичной квартире. Изъятые там ноутбук, жесткие диски, копию паспорта, устав "Надежды", материалы экспертных исследований и другие документы тоже арестовали.

Дело, в котором фигурирует бюро "Надежда", открыли в июне 2018 года. Полиция Хмельницкой области подозревает, что ее директор "проводила товароведные экспертизы, в выводах которых сознательно занижала стоимость объектов исследования". В течение 2011-2016 годов она работал в центре правовой помощи "Правозахыст"."Правозахысту" якобы заказывали экспертизы с заниженной стоимостью имущества. Среди заказчиков полиция называет, в частности, должностных лиц Минобороны. Следствие считает, что это привело к материальным убыткам государству и отдельным предприятиям в 396 075 гривен.

В 2016 году одна из сотрудниц "Правозахысту" создала ООО "Бюро судебных экспертиз "Надежда" и продолжила проводить товароведческие экспертизы. Вероятно, речь идет о Надежде Бугровой, которая значится единственным учредителем и руководителем фирмы. Издание пыталась получить комментарий женщины, однако номер ее телефона на данный момент недоступен, на сообщение в соцсети Бугрова пока не ответила.

Напомним, в июне 2018 года директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявлял, что МВД давит на экспертов в деле "рюкзаков Авакова". Тогда он сообщил, что на одного из экспертов, который исследовал качество рюкзаков, зарегистрировали уголовное производство, в котором значится, что он якобы подделал вывод о ненадлежащем качестве указанных рюкзаков. Позже Сытник рассказал журналистам, что речь идет о Надежде Бугровой из ООО "Бюро судебных экспертиз "Надежда".

Ранее "Страна" сообщала, что суд окончательно похоронил дело о рюкзаках Авакова.