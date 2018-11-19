В Берлине не удовлетворены информацией об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Власти Германии решили запретить въезд в Шенгенскую зону 18 гражданам Саудовской Аравии.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас по прибытии на заседание Совета министров ЕС, проходящее в Брюсселе в понедельник, передает Укринформ.

"Германия запустила процесс о внесении 18 граждан Саудовской Аравии в список лиц, которым запрещен въезд внести в Шенгенскую", - заявил дипломат.

Представитель МИД ФРГ Кристоф Бургер на брифинге пояснил, что речь идет о 15 членах "команды", которая, как считается, участвовала в операции по убийству журналиста, а также 3 людях, которых подозревают в организации операции. В то же время, он отказался называть имена этих людей.

По делу Хашогги Германия находится в постоянной координации с британскими и французскими коллегами. Реакция Берлина на преступление будет согласована с другими странами после проведения прозрачного расследования и удовлетворительных разъяснений.

До сих пор, по словам Мааса, "в этом деле больше вопросов, чем ответов".

Саудовский журналист, обозреватель Washington Post Джамаль Хашогги пропал после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Официальный Эр-Рияд признал, что он убит, только после 20 октября. 1 ноября турецкие СМИ сообщили, что тело Хашогги было уничтожено в кислоте, однако официального подтверждения этой информации нет.

В ноябре во время обыска в резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле были обнаружены следы плавиковой кислоты и других химикатов.

Турция передала связанные с убийством Хашогги аудиозаписи Саудовской Аравии, США, Канаде, Германии, Франции и Великобритании.

Как сообщала "Страна", США наложили санкции на 17 официальных лиц Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Хашогги.

"Руководство Саудовской Аравии должно предпринять шаги, чтобы прекратить любые нападки на политических диссидентов и журналистов", - заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Отметим, что в МИД Германии предупредили, что не станут поддерживать санкции США против Ирана.