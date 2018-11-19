В Сочи дисквалифицировали канадских керлингистов, которые участвовали в турнире Red Deer Curling Classic в пьяном состоянии. Об этом сообщает reddeeradvocate.com.

Сообщается, что спортсменов сняли с финала соревнований после многочисленных жалоб от соперников и зрителей. Команда олимпийского чемпиона Раяна Фрая вела себя неспортивно. "Четверо спортсменов - Джейми Коу, Раян Фрай, Крис Шилле и Диджей Кидби – вышли на площадку вдребезги пьяными: ломали щетки, ругались и вообще вели себя неадекватно. Никто не хотел смотреть и слушать все это, наше терпение лопнуло ", - пожаловался менеджер турнира Уэйд Тербер.

Отметим, что после того, как пьяные спортсмены покинули арену, они не успокоились и устроили погром в раздевалке.

Фото: World Curling Tour/Twitter

Как сообщает cbc.ca, после пьяной выходки на льду Фрай принес извинения за свое поведение. "Я хотел бы искренне извиниться перед болельщиками, участниками и организаторами. Я позволил себе потерять контроль и оскорбил людей своими действиями. Я не хочу ничего, кроме как извиниться перед каждым индивидуально", - приводятся слова канадского керлингиста.

Напомним, на счету Фрая помимо золотой медали Олимпиады-2014 в Сочи есть серебро чемпионата мира-2013 в Ванкувере.

Фото: twitter.com/DavidSciacero

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