В понедельник, 19 ноября, националистические партии и организации заявили о поддержке единого кандидата на выборах президента в 2019 году. Им стал нардеп от "Свободы" Руслан Кошулинский. Соответствующее заявление обнародовала ВО "Свобода".

Кроме лидера "свободовцев" Олега Тягнибока ее подписал глава партии "Правый Сектор" Андрей Тарасенко, руководитель Организации украинских националистов Богдан Червак, лидер движения "С14" Евгений Карась и председатель Конгресса украинских националистов Степан Брацюнь.

"Подписанты подчеркивают: необходимо остановить наступление реваншистских сил на президентских и парламентских выборах. Именно поэтому они поддерживают Руслана Кошулинского как кандидата на пост президента и призывают к этому всех украинцев", – говорят в "Свободе".

Националисты заявили, что 2019 год будет определяющим для Украины. "Или наша страна утвердится как Украинское Самостоятельное Соборное Государство, или упадет в пропасть реванша промосковских сил", - говорится в заявлении.

Президентские и парламентские выборы подписанты считают очень важными. "На них надо дать решающий бой реваншистам, и только националисты являются теми, кто способен остановить агентуру Кремля", – подчеркивают они.

Националисты добавили, что о поддержке Руслан Кошулинский заявил Проводник Национального Движения "Действие" Дмитрий Ярош. Однако его подписи под заявлением нет.

Заместитель председателя партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский в прошлом созыве Верховной Рады был вице-спикером. С ноября 2015 года является депутатом Львовского облсовета.

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