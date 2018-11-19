Прокуратура Токио задержала председателя совета директоров Nissan Motors и бывшего главу совета директоров АвтоВАЗа Карлоса Гона. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на японскую газету Yomiuri Shimbun.

Ранее Гон был допрошен в рамках обыска в штаб-квартире компании.

По данным японских журналистов, основанием для обыска и допроса является предоставление недостоверных данных в корпоративной отчетности, в частности, занижение размера господином Гоном зарплаты на несколько миллионов иен (около 20-30 тысяч).

В Nissan Motor сообщили, что в компании уже было проведено внутреннее расследование, выявившее нарушения со стороны господина Гона и директора по работе с клиентами Грега Келли. Расследование длилось несколько месяцев. Компания принесла извинения акционерам и сообщила, что полностью сотрудничает со следствием. Nissan предлагает отстранить господина Гона от занимаемой им должности.

Карлос Гон в 2013–2016 годах возглавлял совет директоров АвтоВАЗа. Российский автопроизводитель входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили LADA, Renault, Nissan, Datsun. Акции Nissan после задержания упали на 0,5%, ценные бумаги французской Renault, которую также возглавляет господин Гон, подешевели на 13%.

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