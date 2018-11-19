Ночью 16 ноября в Шостке Сумской области депутату Шосткинского городского совета подожгли автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел в 23:30 во дворе многоэтажного дома. "Неустановленное лицо путем поджога повредило автомобиль Kia Ceed, который принадлежит 43-летнему Романовскому О.В., депутату Шосткинского городского совета. Досудебное расследование начато по ч.2 ст. 194 УК Украины", - сообщили в полиции.

О происшествии в полицию сообщили пожарные, прибывшие на место. Во время пожара сгорел моторный отсек авто, пострадавших нет.

Фото: su.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве в дверь Андреевской церкви бросили бутылки с зажигательной жидкостью.

Ранее "Страна" писала о том, как в столице подожгли авто переселенца из Луганска.

Напомним также, что в воскресенье, 18 ноября, в Киеве сгорели четыре авто. Пожар возник на улице Набережно-Корчеватской, 80. Первой загорелась Toyota Corolla. После этого огонь перешел на три рядом стоящих автомобиля. Пламя фактически уничтожило Toyota и рядом стоящий Daewoo Sens. Также огонь незначительно повредил Volkswagen Caddy и Daewoo Lanos.