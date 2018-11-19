Европейский Союз поддерживает вступление в него стран Западных Балкан. Об этом со ссылкой на канцлера в Австрии Себастиана Курца сообщает "Укринформ".

Такое заявление Себастиан Курц сделал по итогам встречи с Еврокомиссаром вопросов расширения и политики соседства Йоханнесом Ханом и главами правительств 5 балканских стран - Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории и Сербии.

В частности, по словам Курца, Австрия является сильным партнером стран Западных Балкан в исторической, политической, экономической и культурных сферах.

"Мы считаем, что Европейский Союз будет полным только тогда, когда страны Западных Балкан станут частью ЕС. Именно поэтому мы поддерживаем страны Западных Балкан на их пути в Евросоюз", - заявил канцлер Австрии.

В свою очередь, Еврокомиссар Йоханнес Хан указал на важность сотрудничества ЕС со странами Западных Балкан в экономической и энергетической сферах. Он отметил, что все 6 стран имеют перспективу членства в ЕС, однако путь каждой из них будет базироваться на реально выполненной работе и заслугах.

Напомним, Лавров обвинил Запад в создании плацдарма на Балканах и заявил, что Брюссель и Вашингтон "не выучили уроки украинской трагедии".

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