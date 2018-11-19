Совет министров по общим делам 27 стран-членов ЕС поддержал проект соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье, передает Sky News.

"Министры сегодня поддержали весь пакет, в частности, проект соглашения об отделении (Великобритании - Прим.Ред.)", - сообщил Барнье.

Как сообщала "Страна", Тереза Мэй назвала предстоящую неделю решающей для судьбы Великобритании и Brexit.

Британская премьер также объявила о планах совершить на предстоящей неделе визит в Брюссель для обсуждения Brexit и отношений после него с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. За один день в Великобритании из-за Брекзита ушли в отставку трое министров.

Напомним, что Великобритания и ЕС договорились перенести реальные сроки Brexit.