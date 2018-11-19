18 ноября на одном из блокпостов в Донецкой области сотрудники полиции остановили автомобиль, который попытался проехать мимо без осмотра и ехал прямо на правоохранителей. Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.

Так, речь идет о том, что остановили нарушителя сотрудники подразделения Национальной полиции Украины "Киев", который действует в составе Объединенных сил. Водитель автомобиля "Лада-Калина" не захотел останавливать свою машину для осмотра, более того, он начал движение в направлении сотрудников полиции, что строго запрещено.

Старший смены, старший лейтенант полиции Виталий Фокин, сделал нарушителю несколько устных предупреждений, выстрелил в воздух, после чего был вынужден трижды выстрелить по колесам "Лады", так как она не останавливалась. В результате правоохранитель попал в левое переднее колесо, машина затормозила. Обошлось без пострадавших.

Выяснилось, что водитель авто ехал из Макеевки, которая находится на временно неподконтрольной территории Донецкой области. Его отправили в отделение полиции в Славянске.

Скриншот, фото: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, полиция выявила четырех боевиков, которые дежурили на блокпостах и отправляли людей "на подвал".

Также мы писали, что летом на блокпосту "Майорское" на Донбассе начали стрелять по надувной палатке, где был ребенок.