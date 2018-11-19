В понедельник, 19 ноября, в турецкой провинции Денизли на юго-западе страны потерпел катастрофу учебный самолет ВВС страны. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Возможные причины случившегося ЧП, модель самолета и число лиц, находившихся на борту во время аварии, на текущий момент, не установлена. В регионе начата спасательная операция.

Как сообщала "Страна", над Украиной полетают военные наблюдатели из США, Канады и Италии. Цель визита - проведение двух совместных тренировочных миссий наблюдательных полетов с использованием самолета наблюдения Военно-воздушных сил США ОС-135В.

Напомним, что украинские туристы устроили драку на борту лайнера Киев - Шарм-эль-Шейх. Самолет экстренно сел в аэропорту Каира.