В Закарпатской области затруднено движение на КПП в Нижних Воротах по трассе Киев-Чоп из-за протестов местных жителей. Об этом сообщает "112 Украина".

"Стою в пробке на международной трассе Киев-Чоп, в Нижних Воротах. Селяне протестуют. Хотят таким образом снизить тарифы на газ. Ждут председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля", - рассказал собеседник агентства, работник НЭК "Укрэнерго".

Также работник НЭК "Укрэнерго" сообщил, что протестующие не пропустили даже специальную машину электриков. "У нас аварийное отключение электроэнергии, и 1/3 Закарпатской области под угрозой отключения", - отметил работник НЭК.

Фото: 112.ua

Как сообщала "Страна", жители замерзающих домов перекрыли трассу под Одессой, требуя включить отопление.

Напомним также, что львовские шахтеры перекрыли трассу в Польшу и требуют выплаты зарплат.

Ранее "Страна" писала, как на Прикарпатье педагоги перекрыли трассу на Львов из-за долгов по зарплате.