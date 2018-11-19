Певица LP (Лаура Перголицци), которая была хэдлайнером фестиваля Atlas Weekend 2018, в апреле 2019 года выступит в Киеве с большим сольным концертом. Об этом пишет 112.ua.

Кроме того, на этот месяц запланирован небольшой тур по Украине с новой программой, основанной на альбоме Heart To Mouth, который выйдет 7 декабря. В список городов, которые посетит исполнительница вошли Киев, Львов, Одесса и Харьков. В столичном Дворце спорта LP сыграет 14 апреля 2019 года.

Отметим, что американская певица Лаура Перголицци уже выступала в Киеве в клубе Stereo Plaza, а в декабре прошлого года собрала столичный Дворец спорта. Старт продаж билетов на будущий сольный концерт запланирован на 22 ноября.





Видео: YouTube/ sergevoitenko

Напомним, в сентябре под Киевом Roshen отгулял мега-корпоратив с Монатиком и LP. Фанаты LP негодуют.

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