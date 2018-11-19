Сборная Украины по футболу выиграла свою группу В1 в Лиге Наций и вышла в дивизион А, где выступают сильнейшие команды Европы. Таким образом наша сборная будет сеяной во второй корзине при жеребьевке группового отборочного этапа чемпионата Европы-2020. Жеребьевка состоится 2 декабря.

Вместе с "сине-желтыми" во второй корзине будут сеяные Россия, Исландия, Босния и Герцеговина, Швеция, Дания, Австрия и Уэльс. Это означает, что Украина и Россия не попадут в одну группу квалифайна Евро-2020. Об этом сообщает "24" канал.

В первую корзину попадут 10 лучших команд из дивизиона А, а во второй корзине окажутся две худшие команды из дивизиона А и восемь лучших сборных из дивизиона В.

По состоянию на 19 ноября четыре сборные уже вылетели из дивизиона А Лиги наций. В следующем сезоне в дивизионе В выступят Германия, Исландия, Польша, Хорватия.

При этом в списке элитных команд останутся Бельгия, Франция, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания, Швейцария, Англия.

Как сообщала "Страна", матч Турция - Украина рассудят косовары. Товарищеский матч состоится во вторник, 20 ноября в 19:30 в турецкой Анталье.

Напомним все результаты матчей Лиги Наций УЕФА, календарь и положение команд в группах.