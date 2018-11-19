В центре Афин десятки членов профсоюзов, представляющие интересы муниципальных работников, ворвались в здание Министерства труда. Они требовали встречи с министром Эффи Ачтсиоглу. Об этом сообщает Ekathimerini.

Акция протеста состоялась для привлечения внимания к недавним смертям двух муниципальных работников на северо-западе греческой столицы. Представители профсоюзов обвинили государство в "преступном равнодушии" и требовали строгого соблюдения законодательства в вопросах относительно здравоохранения и безопасности работников.

Напомним, 14 ноября греческие госслужащие провели 24-часовую забастовку в знак протеста против мер экономии в стране и за повышение зарплат и пенсий.

Фото: ekathimerini.com

Ранее в Греции анархисты забросали бутылками министров и депутатов правящей партии.

Также "Страна" Греции изъяли из продажи молоко и сосиски после угроз анархистов отравить продукты.

Как сообщала "Страна", в январе этого года в Афинах радикалы закидали посольство Украины "коктейлями Молотова".