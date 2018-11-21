21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы - это годовщина дня, в которую начался Евромайдан.
Праздник установлен согласно указу Петра Порошенко в минувшем году.
После событий, последовавших за Майданом - аннексии Крыма и войны на Донбассе - в Украине наступил один из самых серьезных экономических кризисов. Он больно ударил по карману практически каждого украинца - гривня обесценилась втрое, цены и тарифы рванули вверх, далеко обгоняя зарплаты.
"Страна" решила сравнить, сколько стоила повседневная жизнь в год, когда начался Евромайдан, и сейчас.
Также мы решили сравнить место Украины в мировых рейтингах до и после Майдана.
Зарплаты
Средняя зарплата за пять лет в гривне выросла более, чем вдвое. Однако национальная валюта обесценилась еще больше - в три с половиной раза.
Средняя зарплата украинца, по официальным данным, в конце 2013 года составляла 3619 гривень. Сейчас она равна 9042 гривень.
При этом осенью 2013 года курс доллара был чуть более 8 гривень, курс евро – около 11. Сейчас доллар стоит 27,75 гривень, евро – 31,49 гривень.
Соответственно, эквивалент средней зарплаты в 2013 году составлял 443 доллара, а сейчас средняя зарплата - чуть меньше 290 долларов. Отметим, что если бы сейчас средняя зарплата в Украине составляла бы 443 доллара, то по нынешнему курсу это было бы 13 950 гривен.
|Год
|2013
|2018
|Средняя зарплата в гривнах
|3 619
|9 042
|Средняя зарплата в долларах
|443
|290
Коммунальные услуги
Тарифы ЖКХ приводим по Киеву, потому что некоторые из них могут отличаться от города к городу.
В 2013 году газ стоил в среднем 0,93 грн за 1 куб. м (в зависимости от объемов потребления), холодная вода и водоотведение 3,18 грн (при этом в некоторых других городах тариф был значительно выше), отопление - 2,91 гривны за обогрев 1 м.кв. полезной площади. Содержание придомовых территорий в столице стоило 2,41 грн за 1 кв. м квартиры.
Электроэнергия обходилась жителям 2013 года по 26 копеек для тех, кто потреблял до 150 кВт/час, если выше - по 33,7 коп.
А вот, как изменились эти показатели за пять лет.
|Год
|2013
|2018
|2019
|Подорожало
|Электричество
|0,26-0,33 грн за кВт/ч
|0,9 - 1,68 грн за кВт /ч
|в пять раз
|Квартплата
|2,41 грн/м2
|5,85 грн/м2
|в два раза
|Газ
|0,93 грн/м3
|8,54 грн/м3
|почти в 10 раз
|Холодная вода
|3,18 грн/м3
|19,59 грн/м3
|в шесть раз
|Отопление
|2,91 грн/м2
|31,55 грн/м2
|36,59 грн/м2
|в 12 раз
|Горячая вода
|16 грн м3
|74,53 грн/м3
|86,45 грн/м2
|почти в шесть раз
В 2018 году газ для населения стоит уже 8,54 за кубометр, холодная вода и водоотведение 19,59 грн, отопление - 31,55 грн за м.кв., или 1355,83 гривен за 1 гигакалорию, если у вас стоит теплосчетчик. Горячая вода стоит сейчас 74,53 грн за кубометр.
Тариф на электроэнергию вырос более чем в шесть раз - от 26 копеек до 1,68 грн, если вы потратили более 100 кВт/ч. Если меньше, то тариф равен 90 коп.
Содержание придомовых территорий в Киеве в среднем 5,85 грн за 1 кв. м квартиры.
При этом вскоре после повышения цены на газ на 23,5% украинцев ждет очередное подорожание.
По подсчетам министра соцполитики Андрея Ревы, после повышения с 1 ноября стоимости газа на 23,5% тепло и горячая вода должны прибавить в цене 16% уже с 1 декабря. Но во многих городах рост будет еще больше. В следующем году будет еще одно повышение (с мая), а с 1 января 2020 года еще одно.
Мы сравнили, сколько стоило заплатить за квартиру в 2013 и 2018 году в отопительный сезон. Речь о квартплате + электроэнергия, тепло и коммунальные для двушки на 50 кв. м., в которой живут двое взрослых и двое детей.
Рост - более чем в 5 раз.
Плата за квартиру: тогда и теперь
|Год
|2013
|2018
|Квартплата
|140
|292
|Отопление
|220*
|1 577
|Холодная вода (8м3)
|25
|156,72
|Горячая вода (4 м3)
|65
|298,12
|Свет (130 кВт/ч)
|34
|218,4
|Газ (6 м3)
|5,58
|51,24
|ИТОГО
|490 грн
|2 593,48 грн
* - пересчитано на оплату только в отопительный сезон.
Продукты
В 2013 году пшеничный хлеб стоил в среднем 4,78 грн, а в 2018 – уже 15 гривень. Говядина четыре года назад стоила 54,17 грн килограмм, а сейчас почти 130. Сало сейчас стоит более 100 гривень за кг, а в 2013 оно стоило 23,89.
Молоко от 7,7 подорожало до более чем 20 гривень. Сливочное масло сейчас в среднем можно купить за 183-185 гривень за килограмм, а до Майдана оно стоило 60 гривен. Яйца в 2013 году стоили 9,69, а четыре года спустя их можно купить чуть более чем за 30 гривень десяток (хотя в зависимости от категории яйца и производителя цены в столичных супермаркетах могут заметно отличаться).
Муку продавали по 4,38 в 2013 году и по 14,45 сейчас. Гречка стоила 9,11 в 2013 году и 17,10 сейчас. Рис с 7,7 гривен подорожал до 23,66. Цены на подсолнечное масло в 2013 и 2017: 14,55 и 33,72 гривны. Макароны сейчас стоят 9,84, а в 2013 их покупали за 5,26.
Картофель с 3,3 гривны подорожал до 6,99. Морковь – 10,26 сейчас и 3,47 в 2013. Капуста подорожала с 2,38 до 6,07. В целом овощи подорожали примерно вдвое, а некоторые другие продукты - даже больше.
|Год
|2013
|2018
|Хлеб пшеничный
|4,78
|15
|Говядина
|54,17
|128,69
|Молоко
|7,7
|23,16
|Сало
|23,89
|107
|Масло сливочное
|60
|185
|Масло подсолнечное
|14,55
|33,72
|Гречка
|9,11
|17,10
|Рис
|7,7
|23,66
|Картофель
|3,3
|6,99
Бензин и проезд
Бензин А 95 сейчас в среднем стоит 32,09 за литр. Дизельное топливо - 31,85. В 2013 году осенью бензин стоил 10,35 гривен, дизель 9,90 гривен.
Метро в Киеве в 2013 году стоило 2 гривны за поездку, в 2017 летом цена проезда увеличилась до 5 гривен, в 2018 - до 8. Наземный городской транспорт 4 года назад так же менял стоимость проезда: было 2 гривны, теперь - 8.
|Год
|2013
|2018
|Бензин А95
|10,35
|32,09
|Дизель
|9,95
|31,85
|Проезд в метро Киева
|2
|8
|Наземный транспорт Киева
|2
|8
МЕСТО УКРАИНЫ В МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ
А вот рейтинги, составляемые в основном западными странами и организациями, не фиксируют социальной катастрофы в Украине и даже демонстрируют некую позитивную динамику.
Впрочем, не настолько позитивную, чтобы говорить о серьезном прорыве в какой-либо из областей за эти пять лет.
Резкое изменение есть только у Индекса счастья - он обвалился на несколько десятков позиций.
Doing Business 2013-2018
Это рейтинг от Всемирного банка, сравнивающий уровень благоприятности условий ведения бизнеса. Рейтинг имеет 190 позиций. Чем выше позиция страны в списке, тем благоприятнее предпринимательская среда для открытия и функционирования предприятия.
Результат Украины в этом рейтинге поднялся за последний год на пять строчек. Власти считают это большой победой - хотя соседние Россия и Белоруссия на 40 строчек выше Украины, и тоже каждый год растут. А из стран бывшего СССР мы опередили только узбеков и таджиков.
Украина – 71 место (в 2013 было 137)
Беларусь – 37 место (было 58)
Россия – 31 место (было 112)
Всемирный доклад о счастье
Всемирный доклад о счастье (World Happiness Report) ежегодно публикуется подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. Для оценки используются 6 факторов: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции.
Украина – 138 место (было 87)
Беларусь – 73 место (было 66)
Россия – 59 место (было 68)
Индекс свободы прессы
Рейтинг стран, составляемый "Репортерами без границ". В Украине за годы после Майдана убивали журналистов, нападали на них и устраивали маски-шоу в редакциях тех СМИ, которые критиковали власть.
Тем не менее, Украина в нем выросла. Почему так произошло - "Страна" разбиралась в материале "Адвокаты беспредела". Вкратце - консультантами "Репортеров" в Украине работают организации, близкие к власти и закрывающие глаза на многие нарушения прав журналистов.
Украина – 101 место (было 127)
Россия – 148 (было также 148)
Беларусь – 155 (было 157)
Индекс экономической свободы
Рейтинг разрабатывается исследовательским центром "Фонд наследия" (The Heritage Foundation) вместе с газетой The Wall Street Journal. Индекс экономической свободы базируется на 10 индексах, измеряемых по шкале от 0 до 100, при этом показатель 100 соответствует максимальной свободе, а 0, соответственно, минимальной. Здесь есть улучшение, но, в сравнение с другими странами, незначительное.
Украина – 150 место (было 162)
Россия – 107 (было 153)
Беларусь – 108 (было 157)
Индекс восприятия коррупции
Рейтинг разработала международная неправительственная организация Transparency International. Это своеобразный опрос экспертов на предмет коррупции в стране.
Украина – 130 место (было 144)
Россия – 135 (было 127)
Беларусь – 68 (было 123).