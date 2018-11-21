21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы - это годовщина дня, в которую начался Евромайдан.

Праздник установлен согласно указу Петра Порошенко в минувшем году.

После событий, последовавших за Майданом - аннексии Крыма и войны на Донбассе - в Украине наступил один из самых серьезных экономических кризисов. Он больно ударил по карману практически каждого украинца - гривня обесценилась втрое, цены и тарифы рванули вверх, далеко обгоняя зарплаты.

"Страна" решила сравнить, сколько стоила повседневная жизнь в год, когда начался Евромайдан, и сейчас.

Также мы решили сравнить место Украины в мировых рейтингах до и после Майдана.

Зарплаты

Средняя зарплата за пять лет в гривне выросла более, чем вдвое. Однако национальная валюта обесценилась еще больше - в три с половиной раза.

Средняя зарплата украинца, по официальным данным, в конце 2013 года составляла 3619 гривень. Сейчас она равна 9042 гривень.

При этом осенью 2013 года курс доллара был чуть более 8 гривень, курс евро – около 11. Сейчас доллар стоит 27,75 гривень, евро – 31,49 гривень.

Соответственно, эквивалент средней зарплаты в 2013 году составлял 443 доллара, а сейчас средняя зарплата - чуть меньше 290 долларов. Отметим, что если бы сейчас средняя зарплата в Украине составляла бы 443 доллара, то по нынешнему курсу это было бы 13 950 гривен.

Год 2013 2018 Средняя зарплата в гривнах 3 619 9 042 Средняя зарплата в долларах 443 290

Коммунальные услуги

Тарифы ЖКХ приводим по Киеву, потому что некоторые из них могут отличаться от города к городу.

В 2013 году газ стоил в среднем 0,93 грн за 1 куб. м (в зависимости от объемов потребления), холодная вода и водоотведение 3,18 грн (при этом в некоторых других городах тариф был значительно выше), отопление - 2,91 гривны за обогрев 1 м.кв. полезной площади. Содержание придомовых территорий в столице стоило 2,41 грн за 1 кв. м квартиры.

Электроэнергия обходилась жителям 2013 года по 26 копеек для тех, кто потреблял до 150 кВт/час, если выше - по 33,7 коп.

А вот, как изменились эти показатели за пять лет.

Год 2013 2018 2019 Подорожало Электричество 0,26-0,33 грн за кВт/ч 0,9 - 1,68 грн за кВт /ч в пять раз Квартплата 2,41 грн/м2 5,85 грн/м2 в два раза Газ 0,93 грн/м3 8,54 грн/м3 почти в 10 раз Холодная вода 3,18 грн/м3 19,59 грн/м3 в шесть раз Отопление 2,91 грн/м2 31,55 грн/м2 36,59 грн/м2 в 12 раз Горячая вода 16 грн м3 74,53 грн/м3 86,45 грн/м2 почти в шесть раз



В 2018 году газ для населения стоит уже 8,54 за кубометр, холодная вода и водоотведение 19,59 грн, отопление - 31,55 грн за м.кв., или 1355,83 гривен за 1 гигакалорию, если у вас стоит теплосчетчик. Горячая вода стоит сейчас 74,53 грн за кубометр.

Тариф на электроэнергию вырос более чем в шесть раз - от 26 копеек до 1,68 грн, если вы потратили более 100 кВт/ч. Если меньше, то тариф равен 90 коп.

Содержание придомовых территорий в Киеве в среднем 5,85 грн за 1 кв. м квартиры.

При этом вскоре после повышения цены на газ на 23,5% украинцев ждет очередное подорожание.

По подсчетам министра соцполитики Андрея Ревы, после повышения с 1 ноября стоимости газа на 23,5% тепло и горячая вода должны прибавить в цене 16% уже с 1 декабря. Но во многих городах рост будет еще больше. В следующем году будет еще одно повышение (с мая), а с 1 января 2020 года еще одно.

Мы сравнили, сколько стоило заплатить за квартиру в 2013 и 2018 году в отопительный сезон. Речь о квартплате + электроэнергия, тепло и коммунальные для двушки на 50 кв. м., в которой живут двое взрослых и двое детей.

Рост - более чем в 5 раз.

Плата за квартиру: тогда и теперь

Год 2013 2018 Квартплата 140 292 Отопление 220* 1 577 Холодная вода (8м3) 25 156,72 Горячая вода (4 м3) 65 298,12 Свет (130 кВт/ч) 34 218,4 Газ (6 м3) 5,58 51,24 ИТОГО 490 грн 2 593,48 грн

* - пересчитано на оплату только в отопительный сезон.

Продукты

В 2013 году пшеничный хлеб стоил в среднем 4,78 грн, а в 2018 – уже 15 гривень. Говядина четыре года назад стоила 54,17 грн килограмм, а сейчас почти 130. Сало сейчас стоит более 100 гривень за кг, а в 2013 оно стоило 23,89.

Молоко от 7,7 подорожало до более чем 20 гривень. Сливочное масло сейчас в среднем можно купить за 183-185 гривень за килограмм, а до Майдана оно стоило 60 гривен. Яйца в 2013 году стоили 9,69, а четыре года спустя их можно купить чуть более чем за 30 гривень десяток (хотя в зависимости от категории яйца и производителя цены в столичных супермаркетах могут заметно отличаться).

Муку продавали по 4,38 в 2013 году и по 14,45 сейчас. Гречка стоила 9,11 в 2013 году и 17,10 сейчас. Рис с 7,7 гривен подорожал до 23,66. Цены на подсолнечное масло в 2013 и 2017: 14,55 и 33,72 гривны. Макароны сейчас стоят 9,84, а в 2013 их покупали за 5,26.

Картофель с 3,3 гривны подорожал до 6,99. Морковь – 10,26 сейчас и 3,47 в 2013. Капуста подорожала с 2,38 до 6,07. В целом овощи подорожали примерно вдвое, а некоторые другие продукты - даже больше.

Год 2013 2018 Хлеб пшеничный 4,78 15 Говядина 54,17 128,69 Молоко 7,7 23,16 Сало 23,89 107 Масло сливочное 60 185 Масло подсолнечное 14,55 33,72 Гречка 9,11 17,10 Рис 7,7 23,66 Картофель 3,3 6,99

Бензин и проезд

Бензин А 95 сейчас в среднем стоит 32,09 за литр. Дизельное топливо - 31,85. В 2013 году осенью бензин стоил 10,35 гривен, дизель 9,90 гривен.

Метро в Киеве в 2013 году стоило 2 гривны за поездку, в 2017 летом цена проезда увеличилась до 5 гривен, в 2018 - до 8. Наземный городской транспорт 4 года назад так же менял стоимость проезда: было 2 гривны, теперь - 8.

Год 2013 2018 Бензин А95 10,35 32,09 Дизель 9,95 31,85 Проезд в метро Киева 2 8 Наземный транспорт Киева 2 8

МЕСТО УКРАИНЫ В МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ

А вот рейтинги, составляемые в основном западными странами и организациями, не фиксируют социальной катастрофы в Украине и даже демонстрируют некую позитивную динамику.

Впрочем, не настолько позитивную, чтобы говорить о серьезном прорыве в какой-либо из областей за эти пять лет.

Резкое изменение есть только у Индекса счастья - он обвалился на несколько десятков позиций.

Doing Business 2013-2018

Это рейтинг от Всемирного банка, сравнивающий уровень благоприятности условий ведения бизнеса. Рейтинг имеет 190 позиций. Чем выше позиция страны в списке, тем благоприятнее предпринимательская среда для открытия и функционирования предприятия.

Результат Украины в этом рейтинге поднялся за последний год на пять строчек. Власти считают это большой победой - хотя соседние Россия и Белоруссия на 40 строчек выше Украины, и тоже каждый год растут. А из стран бывшего СССР мы опередили только узбеков и таджиков.

Украина – 71 место (в 2013 было 137)

Беларусь – 37 место (было 58)

Россия – 31 место (было 112)

Всемирный доклад о счастье

Всемирный доклад о счастье (World Happiness Report) ежегодно публикуется подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. Для оценки используются 6 факторов: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции.

Украина – 138 место (было 87)

Беларусь – 73 место (было 66)

Россия – 59 место (было 68)

Индекс свободы прессы

Рейтинг стран, составляемый "Репортерами без границ". В Украине за годы после Майдана убивали журналистов, нападали на них и устраивали маски-шоу в редакциях тех СМИ, которые критиковали власть.

Тем не менее, Украина в нем выросла. Почему так произошло - "Страна" разбиралась в материале "Адвокаты беспредела". Вкратце - консультантами "Репортеров" в Украине работают организации, близкие к власти и закрывающие глаза на многие нарушения прав журналистов.

Украина – 101 место (было 127)

Россия – 148 (было также 148)

Беларусь – 155 (было 157)

Индекс экономической свободы

Рейтинг разрабатывается исследовательским центром "Фонд наследия" (The Heritage Foundation) вместе с газетой The Wall Street Journal. Индекс экономической свободы базируется на 10 индексах, измеряемых по шкале от 0 до 100, при этом показатель 100 соответствует максимальной свободе, а 0, соответственно, минимальной. Здесь есть улучшение, но, в сравнение с другими странами, незначительное.

Украина – 150 место (было 162)

Россия – 107 (было 153)

Беларусь – 108 (было 157)

Индекс восприятия коррупции

Рейтинг разработала международная неправительственная организация Transparency International. Это своеобразный опрос экспертов на предмет коррупции в стране.

Украина – 130 место (было 144)

Россия – 135 (было 127)

Беларусь – 68 (было 123).