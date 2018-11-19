У защитников действующей власти - сетевой армии "порохоботов" - меняется тактика. Если раньше они делали акцент на достижениях того же Петра Порошенко, то сейчас тренд идет на признание недостатков - например того, что власть ворует.

Правда, коррупцию, которую уже нельзя скрыть, называют вынужденным шагом - мол, она помогает противостоять российской агрессии там, где бессильны традиционные меры.

Буквально вчера таким тезисом всколыхнул информпространство видный пропрезидентский блогер Карл Волох. Однако он - не первый адвокат коррупции в информационных войсках Киева.

"Страна" разбиралась, как провластные лидеры мнений оправдывают коррупцию в стране.

Каминг-аут Волоха

Карл Волох - блогер с давно подмоченной репутацией. Именно он, в ряду других "порохоботов", распространял в начале года нашумевший фейк о переговорах Петра Порошенко и главы МВФ Кристин Лагард на форуме в Давосе.

Как сообщал тогда пул пропрезидентских блогеров и близких к Банковой сайтов, на этой встрече Лагард пообещала Порошенко смягчить требования по антикоррупционному суду. А также уволить регионального директора Всемирного банка - за слишком критические отзывы о версии Антикорсуда, продвигаемой президентом (в ней размывалась суть этого ведомства - быть независимым от украинской власти).

Однако все это оказалось фейком. В официальном сообщении вашингтонского офиса МВФ подтвердили, что все требования к украинской власти остаются в силе. После чего Волох и другие блогеры бросились извиняться.

Вчера же сетевой автор сделал в Facebook новое резонансное заявление, связанное с коррупцией. Он сказал, что деньги, наворованные властью, идут на информационное противостояние с Россией.

"...та коррупция, которая сохраняется при нынешней власти (на порядок ниже, чем до 2014), является, во многом, вынужденной - главным образом, потому, что власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединенных путинско-олигархических информационных войск", - отметил Волох.

По его словам, "огульная и несбалансированная" антикоррупционная кампания против власти - это "лучший подарок Путину".

В довольно туманном посте блогера между строк читается ответ на претензии сетевого сообщества к телеканалу "Прямой", которой неизменно поддерживает Петра Порошенко и, по слухам, ему лично и принадлежит. При этом формально владеет этим каналом экс-регионал Владимир Макеенко - человек, никогда не имевший интересов в медиабизнесе.

Вопрос, не является ли Макеенко зицпредседателем "Прямого", дошел до того, что его открыто обсуждали в студии этого телеканала, куда пришел сам владелец.

Правда, на эфире он старательно избегал любой конкретики, связанной с финансовыми показателями этого бизнеса. И так не смог ответить на вопрос - откуда у бизнесмена средней руки деньги на канал, который является планово убыточным и требует огромных затрат каждый месяц.

Нерв темы в том, что владеть телеканалом через подставных лиц и финансировать его из источников непонятного (для широкой общественности) происхождения - это коррупция. Именно такие обвинения звучат в адрес Порошенко в контексте "Прямого" - и скорее всего на них ответил Карл Волох своим скандальным постом.

А в комментариях к своей записи блогер говорит об этом почти прямым текстом:

"Раскрутка и содержание, например, Прямого канала, стоит кучу денег. Как думаете, откуда они берутся? При этом, если их не тратить, проигрыш прорусским и чисто олигархическим СМИ на информационном поле будет всухую. Таких примеров миллион".

Таким образом, пропрезидентский блогер практически открыто заявил, что "Прямой" финансируется за счет коррупционных доходов. Что вполне, по мнению Волоха, терпимо, раз остальные телеканалы - "олигархические" или "пророссийские".

"Коррупция не была смертельной"

Впрочем, этот блогер не первый, кто рекламирует украинскую коррупцию. Так журналист Юрий Луканов еще в октябре, ссылаясь на опросы, заявил, что проблема воровства волнует "всего" треть населения. Остальных больше заботит война на Востоке Украины. И с ответом на агрессию Киев, по словам Луканова, успешно справляется. Поэтому на коррупцию можно не обращать особого внимания.

"Сегодня коррупция не больше, я бы даже сказал, что меньше, чем она была все 27 лет нашей независимости. Она мешала нам жить, но не была смертельной. А вот российская агрессия несет смертельную опасность. И с ней наше "коррумпированное" государство справляется.

Перенос акцента с войны на коррупцию - это представление, что внутренние проблемы поважнее войны.

А это значит, что в украинцах исчезает инстинкт самосохранения", - написал Луканов.

Рассуждения журналиста похожи на тезисы Волоха. Но есть еще одно направление, которое оправдывает коррупцию в Украине - мол, именно она не дает стране скатиться в тоталитаризм.

"Этот Портников сломался"

В январе 2018 года у темы лоббизма украинской коррупции появился "первопроходец" - журналист Виталий Портников. Его заявление вышло как раз в ходе баталий за антикоррупционный суд.

В эти дни давление Запада нарастало, а украинская власть отчаянно сопротивлялась нормам, по которым судьи этого ведомства будут назначаться советом международных экспертов. И лидеры мнений, поддерживающие власть, вели кампанию по дискредитации Антикоррупционного суда.

Тогда Портников и сообщил, что тотальная коррупция – это благо для нашей страны.

Рассуждая об отличии Украины от других стран Восточной Европы, журналист заявил следующее:

"Рискну высказать крамольную мысль: именно эта тотальная коррупция, подразумевающая конкуренцию интересов и возможностей, и не позволяет установить в этих странах (Украине и Румынии. – Прим.Ред.) классический восточноевропейский авторитарный режим, который непременно восторжествует после успеха антикоррупционеров", – написал журналист в Facebook.

Своим заявлением Портников (как и Волох) вызвал настоящую бурю в соцсетях. Интересно, что слова эти прозвучали еще и разгар мальдивского скандала - тогда все обсуждали тайный новогодний вояж Петра Порошенко и его семьи на Индийский океан, который обошелся, по данным журналистов, в баснословную сумму - 25 тысяч долларов в сутки.

Правда, коррупционная тирада Портникова имела другое обоснование, нежели у Волоха. По его мнению, только воровство в государственных масштабах сдерживает Украину от скатывания в "восточноевропейский авторитаризм".

Таким образом оправдание коррупции в Украине сторонниками Петра Порошенко осуществляется по трем основным направлениям:

1. Это помогает бороться с Путиным и негласно финансировать информационную войну против него. Хотя в этой логике непонятно, почему бы информвойну не финансировать из легальных источников. Например, из средств госбюджета (который как раз теряет деньги на коррупции).

2. Ругать коррупцию нельзя, поскольку это станет "ударом в спину" власти, эффективно воюющей против Москвы

3. В более глобальной перспективе, без повальной коррупции Украина скатится в авторитаризм.

Появление этих довольно странных тезисов в информационной повестке дня говорит о том, что коррупцию в стране замалчивать уже не получается - масштаб явления не позволяет. Поэтому вместо обсуждений, как решить эту проблему, спикеры от власти переобуваются на ходу. Во времена Януковича и Майдана они использовали антикоррупционную риторику против предыдущей власти. Сегодня она потихоньку превращается в "коррупционную".