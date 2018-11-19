Стоимость украинской газотранспортной системы оценивается примерно в 14 млрд долларов. Об этом сказал председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время III Украинского нефтегазового инвестиционного форума-2018. Об этом сообщает "Укринформ".

"Стоимость украинской ГТС составляет около 14 млрд долл. Любой управляющий компании, в каком бы формате она не была бы основана, должен обеспечить государству доходность на этот капитал согласно той стоимости, которую устанавливает регулятор. Независимо от формата, надо найти такой механизм, который этот доход будет обеспечен государству", - сказал Коболев.

Он отметил, что сейчас у европейских партнеров нет желания покупать украинскую ГТС по такой цене.

Напомним, в первом полугодии 2019 года может появиться консорциум с европейскими партнерами для управления украинской ГТС. Об этом 1 октября нынешнего года заявлял Коболев, добавляя, что переговоры о консорциуме "очень активные". Глава "Нафтогаза" высказывал убеждение, что правительство Украины в ближайшее время внесет в Верховную Раду предложения относительно условий консорциума.

Ранее глава "Нафтогаза" сообщил сколько стоит содержание украинской ГТС в год.

Также стало известно, что "Нафтогаз" предлагает продать 49% украинской ГТС западному партнеру за $7 млрд.