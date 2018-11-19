Верховная Рада может рассмотреть проект изменений в Конституцию относительно плана вступления в Евросоюз и НАТО в четверг, 22 ноября. Для этого необходимо решение Конституционного суда и профильного комитета. Об этом сообщает "112 Украина".

"Действительно, есть информация, что в среду Конституционный суд уже даст заключение по поводу законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического направления развития Украины, вступления в ЕС и НАТО. Если КС действительно в среду даст такое решение и будет решение комитета, тогда в четверг может такой шанс появиться", - заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета 19 ноября.

Напомним, 20 сентября 2019 года парламент 321 голосом народных депутатов направил в Конституционный суд проект изменений в Конституцию касательно плана вступления в ЕС и НАТО. Согласно проекту изменений, президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора, а Кабмин, со своей стороны, обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в НАТО.

Кроме того, из переходных положений исключается норма, которая позволяет иностранным военным формированиям временно на условиях аренды, согласно международных договоров, использовать действующие военные базы на территории Украины.

Как сообщала "Страна", Петр Порошенко заявил, что не будет спрашивать разрешения Путина на НАТО и не смог сказать, когда будет мир.