Нардеп от БПП Александр Грановский готовит "запасной аэродром" в Лондоне - как и некоторые другие персоны из окружения Петра Порошенко.

Об этом идет речь в материале "Страны" "Они уедут жить в Лондон. Как окружение Порошенко готовит себе "запасной аэродром" в столице Британии".

Грановский является соратником друга президента Игоря Кононенко. Его называют теневым куратором судебной системы и прокуратуры, а также специалистом по кипрским офшорам.

Грановский часто летал в Лондон на слушания по делу о торговом центре Sky Mall, вокруг которого тянется бизнес-конфликт с участием его друга - бизнесмена Адамовского. Теперь, по нашим данным, он готовит возможности для переезда в британскую столицу.

Сам нардеп от БПП свои лондонские планы не комментирует. Куда более активно он работает в другом городе - в Харькове, где собирается баллотироваться в народные депутаты по мажоритарному округу и уже развесил свои рекламные плакаты со слоганом "Адвокат Харькова".

Как сообщала "Страна", в Лондоне уже обживается бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева с сыном Антоном. По нашей информации, вслед за ней в Соединенное Королевство потянулась вереница и других соратников Порошенко.

Напомним, что в Великобритании объявили о первом процессе против богачей-иностранцев. Стартовой целью стала жена азербайджанского банкира.