В Новой Зеландии дайверы случайно наткнулись на огромного белого червя. Оказалось, что это "океанский единорог". Об этом сообщает Tjournal.

Два водолаза Стив Хэтэуэй и Эндрю Баттл решили совершить погружение недалеко от Белого острова, который находится в 40 км от Новой Зеландии. В воде друзья обнаружили необычное существо, которое на первый взгляд напоминало полиэтиленовый пакет.

Позже они поняли, что то, на что они случайно наткнулись, двигается. Длина существа достигала восьми метров. Оказалось, что мужчины встретили колониальное животное, которое называют океанским единорогом. Он состоит из множества маленьких организмов. Свое название морской обитатель получил за то, что его редко удается встретить.

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