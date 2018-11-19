Киевлянам, которые утром 19 ноября перекрывали движение по столичной улице Зоологической из-за отсутствия тепла в домах, пообещали включить отопление через три часа. Движение транспорта разблокировано. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил корреспондент канала.

"Движение по улице Зоологической восстановлено, люди уже не перекрывают дорогу. Недавно к ним подошли "тепловики", - люди, которые занимаются подключением тепла и сообщили, что вроде бы, через три часа в их домах появится тепло", - сообщил корреспондент.

Утром в столице жители улицы Зоологической перекрывали проезжую часть из-за отсутствия отопления с конца октября. Сегодняшнюю акцию митингующие назвали предупредительной и пообещали протестовать каждый день в том случае, если в их квартиры не поступит тепло.

Также в самом начале акции между протестующими и водителем одной из машин, который не смог объехать митингующих, произошла стычка.

Как сообщала "Страна", в Смеле заработали все котельные, отопление дали во все дома.

"Город с теплогенерацией. 29 часов с момента команды на запуск. Запустили все! Даже самую большую и самую проблемную котельную №25! Обычный запуск требует пять дней. Утром в домах должен быть обычный температурный режим. Просьба к главам ОСМД - проверить допуск теплоносителя в дома", - сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Напомним, что жители замерзающих домов перекрыли трассу под Одессой, требуя включить отопление.