Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс заявила, что страны Евросоюза должны будут покинуть Интерпол, если главой организации станет россиянин Александр Прокопчук. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

"Если вице-президент-россиянин возглавит Интерпол, страны ЕС должны покинуть Интерпол", - заявила она, комментируя возможное назначение Прокопчука и обращаясь к комиссару ЕС по вопросам юстиции Вере Юровой, верховному представителю ЕС Федерике Могерини и президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру.

Фото: twitter.com/RebHarms

Напомним, в Дубае 18 ноября стартовала 87-я сессия Генассамблея Интерпола, в ее работе принимает участие делегация из Украины во главе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и председателем Нацполиции Сергеем Князевым.

Ранее "Страна" писала, что Украина будет блокировать выборы главы Интерпола, если должность захотят отдать россиянину.

Как сообщала "Страна", главой Интерпола может стать гражданин Российской Федерации Александр Прокопчук.