Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе украинец Александр Усик (16-0, 12 КО) придет на следующие бои своих соотечественников Александра Гвоздика (15-0, 11 КО) и Василия Ломаченко (11-1, 9 КО).

Об этом рассказал менеджер украинца Эгис Климас, передает ESPN.

Сначала Усик 1 декабря побывает на поединке Гвоздик - Стивенсон в Квебеке, Канада, за пояс полноценного чемпиона WBC в полутяжелом весе, после чего прилетит в Нью-Йорк, США, на бой Ломаченко - Педраса. На кону встречи 8 декабря будет стоять пояса WBA и WBO в легком весе.

Как сообщала "Страна", cледующим возможным соперником украинского боксера Александра Усика станет Диллиан Уайт.

Напомним, как встречали Александра Усика в аэропорту Киева после победы на ринге Манчестера.