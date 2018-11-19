Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева недавно перебралась в Лондон. Но живет она там практически впроголодь. Такой вывод напрашивается, если сравнить предполагаемую зарплату бывшей чиновницы и стоимость аренды жилья в британской столице.

"Страна" проанализировала бюджет Гонтаревой в материале "Как окружение Порошенко готовит себе "запасной аэродром" в столице Британии".

По версии самой экс-главы Нацбанка, она снимает в Лондоне "маленькую двухкомнатную квартирку". Гонтарева рассказала, что работает там в Институте международных отношений Лондонской школы экономики (London School of Economics), консультирует центробанки по вопросам монетарной и валютной политики.

В Лондонской школе экономики "Стране" подтвердили этот факт. Но зарплату Гонтаревой раскрывать отказались. Впрочем, по данным сайта по трудоустройству Glassdoor, сотрудники на позициях с аналогичной должностью в Лондонской школе экономики получают в год около 42 тысячи фунтов (3,5 тысяч фунтов в месяц, и это "грязными", то есть без вычета налогов).

Для британской столицы - это совсем немного. Цены на аренду здесь очень высокие - за 1200-2000 фунтов (около 40-70 тысяч гривен) в месяц можно снять 1-2 спальную квартиру - причем не всегда просторную. А Гонтарева утверждает, что еще и делит кров с сыном. Таким образом, львиная доля заработка у экс-банкирши, если верить ее словам о "маленькой квартирке", уходит на жилье.

Отметим, что ранее экс-глава СБУ Валентин Наливайченко рассказывал о якобы купленном Гонтаревой доме в столице Великобритании стоимостью в 23 млн фунтов стерлингов (около $30 млн). Сама банкирша этой информации не подтверждает.

Ранее мы рассказывали, как Валерия Гонтарева обживается в Великобритании.

Напомним, что в августе суд возобновил дело против Гонтаревой за ее отдых на Мальдивах.