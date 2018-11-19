Результаты внутреннего расследования NASA о причинах аварии ракеты "Союз-ФГ", которая произошла 11 октября на космодроме Байконур через 2 минуты после старта, подтверждают выводы комиссии Роскосмоса. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель департамента пилотируемых полетов управления Уильям Герстенмайер на конференции в Москве, посвященной двадцатилетию МКС, подтвердил выводы комиссии Роскосмоса.

"Внутреннее расследование NASA завершено, оно в целом подтверждает версию Роскосмоса. Были незначительные расхождения. Провели консультации с Роскосмосом, после уточнения никаких вопросов не осталось, вся картина произошедшего ясна", - сказал Герстенмайер.

Как сообщала "Страна", официальной причиной аварии объявлена нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя. Об этом заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Ранее "Роскосмос" опубликовал видео аварии "Союза-ФГ".