Предстоящая неделя (19-25 ноября 2018) будет иметь ключевое значение для судьбы Великобритании в связи с ситуацией вокруг выхода королевства из ЕС (Brexit).

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Интерфакс.

"Эти следующие семь дней будут решающими, они будут (определять - Прим.Ред.) будущее этой страны", - сказала премьер в интервью телеканалу Sky News в воскресенье, 18 ноября. По ее словам, консультации о проекте соглашения по Brexit продолжаются.

Мэй также объявила о планах совершить на предстоящей неделе визит в Брюссель для обсуждения Brexit и отношений после него с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. "В центре внимания на следующей неделе будут будущие отношения (Великобритании и ЕС после Brexit - Прим.Ред.)", - уточнила Мэй.

По ее словам, Лондон не намерен утверждать соглашение по Brexit до тех пор, пока "мы (Великобритания - Прим.Ред.) не получим того, чего мы хотим в будущих отношениях" Великобритании с ЕС.

Как сообщала "Страна", в рамках выполнения положений договора про зону свободной торговли Украина - ЕС украинские виноделы вынуждены переименовать украинское шампанское и коньяк.

Напомним, что в ЕС изучили выполнение Украиной Соглашения об ассоциации.