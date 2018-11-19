Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко рассказал про итоги расследования в деле об избиении журналистов программы "Схемы" в сентябре 2017 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Избиение журналистов программы "Схемы" сотрудниками УГО не имеет признаков уголовного преступления. То есть "ищеек" (именно так называет Генпрокурор Юрий Луценко журналистов-расследователей) можно бить - полиция в этом не будет видеть криминала!", - возмущается Сергей Томиленко после того, как НСЖУ получила ответ Главного управления Нацполиции в Киевской области по состоянию расследований инцидентов физической агрессии против журналистов, зафиксированных в мониторинге "Индекс физической безопасности журналистов Украины".

Напомним, инцидент, когда журналистов радио "Свобода" (Схемы) избили государственные охранники из-за интереса к приватной вечеринке Генерального прокурора произошел в сентябре 2017 года. Сотрудники УГО совершили нападение на журналиста Михаила Ткача и оператора Бориса Троценко рядом с ресторанным комплексом под Киевом (оператор получил повреждения руки). Ситуация получила широкую огласку, рассматривалась на заседании парламентского Комитета свободы слова. "Журналистское сообщество было возмущено цинизмом сотрудников УГО, че наглое поведение было зафиксировано на видео... Но... Прошел год. И показательное нападение на журналистов, которые имеют смелость требовать от топ-чиновников подотчетности, пополняет печальный список системной безнаказанности", - акцентировал глава НСЖУ.

В НСЖУ продолжат и далее требовать публичного отчета руководителей правоохранительных структур о результатах расследований преступлений против журналистов с требованием остановить волну физической агрессии против журналистов и активистов.

Пострадавшие журналисты "Схем" Фото: Sergiy Tomilenko/Facebook

Охранники прокурорской вечеринки Фото: Sergiy Tomilenko/Facebook

Фото: Sergiy Tomilenko/Facebook

Как сообщала "Страна", в ресторане, у которого сотрудники Госохраны напали на журналистов, отмечали свадьбу сына Луценко.

Старший сын Юрия Луценко Александр и его избранница Настя расписались 9 сентября, а 15 сентября состоялось праздничное застолье. Оно проходило в ресторане Fabius по дороге из Киева на Конча-Заспу (бывший ресторан "Разгуляево").

Напомним, начальник Государственной службы охраны Валерий Гелетей позвонил главному редактору "Радио Свобода" Инне Кузнецовой, чтобы извиниться перед журналистом Михаилом Ткачом за поведение своих сотрудников.

Как сообщала "Страна", в НСЖУ потребовали публичного отчета полиции о нападении на журналиста NewsOne.

Также "Страна" писала, как в Киеве на марше в защиту трансгендеров избили канадского журналиста и двух девушек.