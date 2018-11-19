Виктор Янукович, подозреваемый в Украине в госизмене, из-за полученной травмы не может вставать с кровати и передвигаться. У стороны защиты есть справка о болезни Януковича с предварительным диагнозом.

Об этом в Оболонском суде Киева заявил его адвокат Александр Горошинский, передает 112.ua.

"В минувшую пятницу я прибыл в РФ с тем, чтобы встретиться с клиентом и подготовиться к сегодняшнему судебному заседанию с тем, чтобы выйти на связь и принимать участие в судебном заседании и выполнить требования ст. 365 УПК. С самого начала я не имел возможности выйти на связь. На следующий день мне стало известно, это была суббота, 18 ноября, у меня состоялась короткая встреча с Януковичем в больнице, где собственно говоря, мной было выяснено, что Виктор Янукович был госпитализирован в связи с тяжелой травмой. На сегодня он находится на лечении и фактически не имеет возможности самостоятельно передвигаться, не имеет возможности самостоятельно вообще подняться с кровати", - сообщил Горошинский.

Адвокат добавил, что у него есть справка Януковича с предварительным диагнозом. Окончательный будет установлен сегодня или завтра. Приблизительный срок лечения Януковича составит 2-3 недели.

Виктора Януковича госпитализировали в Москве в клинику имени Склифосовского в пятницу, 16 ноября. Как сообщают российские СМИ, он поступил в клинику в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а также травму колена. В тот же день Януковича выписали из НИИ имени Склифосовского и перевезли в частную клинику. Адвокаты ранее уже предупредили, что Янукович из-за госпитализации не сможет выступить в суде с последним словом 19 ноября.

"Страна" разбиралась, как травма Януковича в Москве может сорвать приговор Януковичу в Киеве. 19 ноября бывший президент должен был по видеосвязи сказать свое последнее слово, после чего судьи удалились бы в совещательную комнату.

В теории после этого прозвучал бы приговор, вынесение которого власти готовили в аккурат к 5-й годовщине начала Майдана. Теперь скорое оглашение вердикта суда, который длится с прошлого года - под вопросом.

Напомним, что в НИИ Склифосовского подтвердили госпитализацию Януковича.