В России следствие возбудило уголовное дело по факту создания преступного сообщества в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом сообщает ТАСС.

"16 ноября в отношении Браудера вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам создания преступного сообщества и руководства им, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ", - сказал представитель Генпрокуратуры РФ Николай Атмоньев.

Кроме того, Браудера объявят в международный розыск, а его имущество будет подвергнуто аресту.

Напомним, Уильям Браудер был работодателем аудитора Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО "Матросская Тишина" в России в 2009 году. С 1995 по 2007 год Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В декабре прошлого года суд в Москве заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения.

Однако ранее Интерпол неоднократно отказывал России в аресте Браудера.

Как сообщала "Страна", власти США аннулировали визу британского миллиардера Браудера.