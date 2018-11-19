Суд по возможной госизмене Виктора Януковича отложили из-за болезни обвиняемого. Судья Оболонского райсуда Киева Владислав Девятко постановил, что если экс-президент не успеет выздороветь до 5 декабря 9:00 утра, то в этот день он сможет выступить по видеосвязи, находясь в больничной кровати - лежа или сидя.

При этом судья заявил, что защита Януковича сказала неправду общественности о травме позвоночника у экс-президента. Настоящий диагноз судья Девятко озвучить отказался из-за этических соображений.

Защита Януковича ранее заявила ходатайство - отложить слушание дела, пока экс-президент не выздоровеет и не сможет сказать свое последнее слово, которое было назначено на 19 ноября.

Накануне появилась информация, что Янукович 16 ноября травмировал позвоночник и находится на лечении в одной из московских клиник. По словам защиты, он сейчас не может двигаться и находится в стационаре.

Также адвокаты потребовали заслушать в суде экс-министра угольной промышленности и энергетики Эдуарда Ставицкого. По их словам, он работал министром до конца февраля 2014 года и все это время держал связь с президентом. Поэтому его показания являются важными в деле о предполагаемой госизмене Януковича.

Прокуроры заявили, что травма Януковича не является тяжкой, и он может сказать свое последнее слово. Обвинение считает заявление защиты попыткой уклонения от суда.

Прокурор также заявил, что Янукович может давать показания и лежа.

Обвинители также высказались против допроса Ставицкого в суде. По их словам, его свидетельская ценность ни разу не заявлялась стороной защиты.

После этих заявлений в зале началась перепадка между защитой и обвинением. Адвокаты обвинили прокуроров в цинизме и заявили, что они "перешли границу".

Что же касается Ставицкого, то адвокаты напомнили, что к нему в Израиль приезжала представитель генпрокурора Луценко Анжела Стрижевская с целью убедить его дать показания против Януковича. Поэтому его слово в этом деле имеет вес.

Суд отказал в допросе Ставицкого, ссылаясь на то, что сейчас стадия последнего слова, а не допроса свидетелей.

Ранее "Страна" разбиралась, как травма Януковича в Москве повлияет на его суд в Киеве.

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